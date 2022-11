Neymar e Marquinhos 'perdem' voo e desfalcam primeiro treino do Brasil

A seleção brasileira está em Turim, na Itália, e tem previsão para começar a sua etapa final de preparação para a Copa do Mundo nesta segunda-feira, 14. Porém, o zagueiro Marquinhos e o atacante Neymar não vão participar dessa primeira etapa.

Segundo informações passadas pela assessoria da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ao site UOL, o voo dos dois jogadores do Paris Saint-Germain teve um atraso e foi necessária a troca de aeronave. A previsão é que eles cheguem somente durante o período da tarde, já durante a atividade.

Nesta primeira atividade, que vai ser realizada no Centro de Treinamento da Juventus, o técnico Tite vai contar com 24 dos 26 jogadores convocados para a disputa do Mundial. A viagem para o Catar está marcada para o sábado, dia 19, cinco dias antes da estreia na Copa do Mundo FIFA Qatar 2022 contra a Sérvia.