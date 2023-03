Neymar passará por cirurgia e ficará até quatro meses sem atuar

O atacante Neymar deve ficar fora dos gramados por até quatro meses. O jogador vai passar por uma cirurgia para a reparação dos ligamentos do tornozelo direito, lesão diagnosticada no atleta em fevereiro deste ano. A informação foi publicada pelo Paris Saint-Germain, nesta segunda-feira, 6. O procedimento cirúrgico será realizado nos próximos dias, em Doha, no Catar.

De acordo com o tempo de recuperação estabelecido, Neymar não vestirá mais a camisa do PSG nesta temporada, que será finalizada em junho. O brasileiro iniciou o tratamento de forma conservadora, sem intervenção cirúrgica, no entanto, os médicos do clube recomendaram o procedimento.

"Neymar Jr teve vários episódios de instabilidade do tornozelo direito nos últimos anos. Após sua última entorse, a equipe médica do Paris Saint-Germain recomendou uma operação de reparação ligamentar, a fim de evitar um grande risco de recorrência. Todos os especialistas consultados confirmaram essa necessidade. Esta cirurgia será realizada nos próximos dias no Hospital Aspetar, em Doha. Espera-se um período de três a quatro meses para seu retorno aos treinos coletivos", publicou o PSG em nota.

Na última sexta-feira, 3, o técnico do PSG, Christophe Galtier, revelou que Neymar estaria fora do duelo contra o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões. Em seguida, o médico da seleção brasileira Rodrigo Lasmar revelou que o atacante não foi convocado por uma questão clínica.

Histórico de lesões

Neymar se machucou no dia 19 de fevereiro, diante do Lille, pelo Campeonato Francês. Na ocasião, o atleta tinha marcado um gol e dado uma assistência na partida. O brasileiro deixou o campo chorando e sem conseguir andar.

Durante a Copa do Mundo, o camisa 10 da Seleção ficou de fora de dois desafios por conta de um edema ósseo. Ele só voltou a campo nas oitavas de final, contra a Coreia do Sul. Após a eliminação para a Croácia, o atleta seguiu com os compromissos do PSG e participou de nove jogos.

Essa é a terceira lesão importante sofrida por Neymar no tornozelo direito. Em 2014, o craque ficou de fora de oito partidas quando ainda atuava pelo Barcelona. Em 2019, ele rompeu um ligamento e voltou a sofrer uma entorse no Catar.