Neymar recebe alta após passar por cirurgia no joelho esquerdo | A TARDE

O atacante Neymar recebeu alta neste sábado, 4, do Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. Ele realizou procedimentos cirúrgicos para tratamento de lesões no ligamento cruzado anterior e menisco do joelho esquerdo, na última quinta-feira, 2.

Após nova avaliação do chefe médico da Seleção Brasileira Masculina, Dr. Rodrigo Lasmar, ficou constatado que o camisa 10 do Brasil apresentou uma boa evolução no pós-operatório. O próximo passo na recuperação é o início da fisioterapia.

A ruptura do ligamento cruzado anterior e dos e dos meniscos do joelho esquerdo foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no dia 18 de outubro. A lesão aconteceu no dia anterior, em jogo do Brasil contra o Uruguai, em Montevidéu, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Fifa de 2026.

Neymar está fora dos gramados até o fim de 2023 e ainda não há previsão para o retorno do atleta para partidas de futebol pelo Al-Hilal, seu clube, nem pela seleção brasileira.