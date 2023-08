Neymar volta a jogar após 5 meses e marca dois gols em vitória do PSG

O atacante Neymar voltou a jogar uma partida oficial após cinco meses afastado por lesão e voltou em grande estila. Em jogo disputado na Coreia do Sul, na madrugada desta quinta-feira, 3, no Brasil, o craque marcou dois gols e deu uma assistência, sendo o grande destaque da vitória do PSG sobre o Jeonbuk Motors.

Neymar estava ficando até mesmo de fora dos jogos do PSG na pré-temporada na Ásia, nos jogos contra Le Havre, Inter de Milão, Cerezo Osaka e Al-Nassr. Seu retorno aos gramados aconteceu como titular após cinco meses e meio parado por causa de uma lesão grave no tornozelo direito.

Na partida contra o Jeonbuk Motors, Neymar abriu o placar aos 40, após abrir espaço contra a marcação na entrada da área e bater no cantinho. O segundo saiu aos 38 do segundo tempo, quando ele foi lançado por Fabián Ruiz, ficou na cara do gol e mostrou frieza. Ainda deu tempo de participar do golaço de Asensio, aos 43, com uma assistência de calcanhar.

Com a pré-temporada no fim, o PSG agora se prepara para a estreia oficial da temporada 2023/24, em jogo contra o Lorient, dia 12 de agosto, pelo Campeonato Francês. Neymar deve voltar a ser o grande nome do time francês, após a saída de Messi e a possível negociação de Mbappé.

