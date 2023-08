Nigéria vira contra Austrália e se aproxima da classificação

Pela segunda rodada do grupo B, na manhã desta quinta-feira, 27, a Nigéria enfrentou a anfirtriã Austrália, e em uma partida emocionante, venceu por 3x2. O resultado levou a seleção nigeriana aos 4 pontos, alcançando a liderança do grupo B, já a Austrália estacionou nos três pontos e atualmente está na terceira posição, precisando buscar a classificação no último jogo. O grupo ainda conta com Irlanda e Canadá.

O jogo:

A Austrália iniciou a partida com ofensividade total, impondo perigo na defesa nigeriana. A sua primeira grande oportunidade veio da ponta esquerda Caitlin Foord, que recebeu pelo lado, cortou para o meio e chutou colocado ao canto do gol defendido pela goleira Ndonzie. Em seguida, afunilando a zaga adversária na área defensiva, a Austrália teve duas ótimas oportunidades com Clare Hunt e Hayley Raso, ambas por cima da meta nigeriana.

A primeira grande oportunidade da seleção da Nigéria ocorreu aos 40 minutos, quando Ucheibe pegou a sobra na entrada da área, a bola desviou em Plumptre, que quase enganou a goleira Mackenzie Arnold e, por pouco, não morreu no fundo da rede.

Com impressionante 61% de posse de bola, a Austrália mostrou superioridade e aos 46, enfim, abriu o placar. No lance, Foord carregou a bola para a ponta esquerda, lançou para dentro da área em direção a ponta direita Van Egmong, que finalizou no cantinho direito do gol defendido pela goleira Ndonziê.1x0 Austrália.

No que poderia ser um balde de água fria para a seleção africana, na verdade foi como incentivo a mais, e o empate aconteceu ainda no primeiro tempo, mais precisamente no último minuto. Ajibade chutou em direção ao gol, mas foi interceptada pela defesa australiana. A sobra ficou com Kanu, que empurrou para o fundo das redes determinando a igualdade.

Na volta do intervalo, a Austrália novamente dominou as nigerianas. A primeira grande chance ocorreu logo aos 2 minutos , com Katrina Gorry, que recebeu na entrada da área e finalizou de forma perigosa, rente à trave.

Só que no que perecia ser o melhor momento da Austrália no jogo a Nigéria foi fatal. Aos 23, Em uma cobrança de escanteio, Ajibade cabeceou para gol, a goleira até defendeu mas entregou o rebote para Ohale, que empurrou a bola para as redes e colocou a seleção nigeriana à frente no placar.

A virada pareceu desestabilizar a equipe australiana, que abriu espaço e permitiu que Oshoala, que tinha entrado em campo há pouco tempo, ampliasse o placar. Após Kennedy tentar recuar a bola para a goleira Mackenkie, a nigeriana foi oportunista e soube aproveitar a brecha dada pela defesa para finalizar no cantinho esquerdo e fazer o terceiro gol da equipe nigeriana.

Já nos últimos minutos dos acréscimos, a Austrália conseguiu diminuir em uma cobrança de escanteio de Cooney-Cross para Alanna Kennedy, que cabeceou em direção ao canto direito do gol, dando um último suspiro para a seleção australiana. Com o placar favorável, a Nigéria conseguiu segurar as anfitriãs do torneio e garantiram a sua primeira vitória na Copa do Mundo 2023.

Terceira rodada

A seleção nigeriana precisará de somente um empate na última rodada para garantir a classificação para o mata-mata, que será contra a seleção da Irlanda, já eliminada, na segunda-feira, 31, às 7h (horário de Brasília).

Já as donas da casa jogarão contra as atuais campeãs olímpicas, a seleção do Canadá, também na segunda-feira, às 7h. A seleção australiana precisará da vitória para garantir a classificação para a fase de mata-mata.