No primeiro teste de 2024, Bahia empata amistoso contra o Blackburn | A TARDE

O Bahia empatou por 3 a 3 com Blackburn Rovers, em amistoso internacional realizado nesta quarta-feira, 17, em jogo realizado no Joie Stadium, em Manchester, na Inglatera. Jean Lucas e Everaldo (2x) marcaram os gols do Esquadrão de Aço.

O jogo

No início da partida, o Tricolor de Aço saiu na frente com gol marcado pelo volante Jean Lucas, aos três minutos de jogo. Contudo, o time de Rogério Ceni sofreu a virada por 2 a 1 no final da etapa inicial. Marcaram para o Blackburn Dilan Markanday e Adam Wharton. No segundo tempo, os Rovers ampliaram com Semir Telalovic. Então o centroavante Everaldo anotou dois gols para o Esquadrão e decretou os números finais do jogo por 3 a 3.

No 1º tempo, o técnico Rogério Ceni escalou Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Luciano Juba; Rezende e Jean Lucas; Everton Ribeiro, Thaciano, Cauly e Biel.

Já na etapa final, a equipe foi modificada e foi a campo com Danilo Fernandes; Cicinho, Gabriel Xavier, David Duarte e Ryan; Sidney e Yago Felipe; Thaciano, Ademir, Rafael Ratão e Everaldo.

O elenco segue em solo inglês até o próximo domingo, 21. É provável que o time realize outro jogo-treino em Manchester.

