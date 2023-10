No z-4, Bahia volta aos treinos focado no duelo contra o Flamengo

Com a participação do meio-campista Cauly e Citadini em parte do treinamento, o Bahia deu início às suas atividades na manhã de terça-feira, dia 26, no CT Evaristo de Macedo. A equipe tricolor se encontra atualmente dentro da zona de rebaixamento e está se preparando para o próximo confronto programado para o sábado, dia 30, quando enfrentará o Flamengo na 25ª rodada da Série A.

Após um aquecimento rápido na academia, os jogadores realizaram uma sessão de exercícios físicos no campo, sob a orientação do preparador Danilo Augusto.

Posteriormente, o treinador Rogério Ceni organizou uma atividade com bola em um campo de dimensões reduzidas, onde testou diferentes formações e variações táticas.

Em um momento específico, o assistente Charles Hembert concentrou-se nas jogadas de bola parada, enquanto o treinador tricolor liderou parte do elenco em treinamentos de triangulações e finalizações.

Os atletas retornam às atividades na quarta-feira, dia 27, em mais uma atividade válida pelo Campeonato Brasileiro da Série A.