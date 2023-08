Nycole se lesiona em treino e Angelina assume vaga para Copa do Mundo

A atacante Nycole, de 23 anos, foi cortada pela CBF para a Copa do Mundo feminina. A jogadora do Benfica sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante um jogo-treino na última segunda-feira, 17, impossibilitando sua recuperação a tempo do torneio.

A maior parte da preparação da Seleção na Austrália foi dedicada à sua recuperação de outra lesão, ocorrida no último amistoso contra o Chile antes do Mundial, quando Nycole sofreu uma entorse no tornozelo direito.

A comissão técnica da Seleção confirmou a convocação da meio-campista Angelina, que atua no OL Reign, dos Estados Unidos, para substituir Nycole no Mundial. Angelina estava entre as jogadoras suplentes que acompanhavam a delegação em Gold Coast, ao lado de Aline Gomes e Tainara. Agora, terá a oportunidade de integrar oficialmente o time brasileiro no torneio.

O Brasil estreia na Copa do Mundo na próxima segunda-feira, 24, em Adelaide, contra o Panamá. No mesmo grupo que a seleção brasileira estão França e Jamaica.