Palmeiras desiste e Bahia fica próximo de acerto com volante | A TARDE

Desejo do Bahia para reforçar o meio de campo, Caio Alexandre chegou a um acordo e deve assinar com o Esquadrão por cinco temporadas. O volante de 24 anos também era desejo do Palmeiras, que chegou a conversar com o Fortaleza para sua contratação, mas esfriou o interesse após alta pedida dos cearenses. A informação é dos jornalistas Bruno Andrade e Marcelo Hazan.

Caio Alexandre vem de duas boas temporadas pelo Fortaleza, clube que adquiriu o passe do jogador recentemente. O Leão do Pici desembolsou 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 12 milhões) para o Vancouver Whitecaps, do Canadá (mas que joga na MLS, dos Estados Unidos).

Em 2023, Caio Alexandre jogou 65 partidas, marcou cinco gols e anotou seis assistências. Ele deve se juntar a Jean Lucas e Éverton Ribeiro, que têm acordo com o Bahia e aguardam o anúncio oficial. O primeiro jogo do Tricolor está marcado para 17 de janeiro, contra o Jequié, pela 1ª rodada do Campeonato Baiano.