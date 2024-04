Palmeiras não deve contar com joia para enfrentar o Vitória na estreia | A TARDE

Estrela do Palmeiras, Endrick deve ser ausência na partida de estreia do Campeonato Brasileiro da Série A, que será contra o Vitória, no Barradão, neste domingo, 14, às 18h30. O atacante vem atuando com dores na coxa e, após ser campeão paulista, deve tirar um tempo para recuperação.

Antes da partida de estreia, o Verdão joga contra o Liverpool do Uruguai, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, que será nesta quinta-feira, 11, às 21h, no Allianz Parque, em São Paulo. Na primeira rodada, a equipe paulista ficou no 1x1 contra o San Lorenzo.

Após o apito final, o treinador da equipe, Abel Ferreira, disse que as dores começaram durante partida com a Seleção Brasileira e que desde então o atacante não está 100% dentro do seu potencial.

"Foi difícil, porque ele chegou da Seleção com uma pancada muito grande na coxa. Mesmo hoje (domingo) não foi o Endrick que conhecemos, estava 70%. Mas mesmo a 70% ele tem algo dentro dele", disse o treinador.

Após ausência contra o Leão, que também foi campeão estadual, Endrick deve fazer exames para avaliar um possível retorno contra o Internacional, na segunda rodada, no dia 17 de abril, no Allianz Parque.