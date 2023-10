Pé na rua com saúde | A TARDE

Quem é amante de maratona poderá viver um dos melhores dias do ano no próximo fim de semana. Isso porque o Grupo A TARDE marcou para acontecer no domingo, 15, a primeira edição do A TARDE Run, como forma de celebração dos 111 anos do jornal mais tradicional da Bahia. Pela dimensão do evento, já é possível concluir que o aniversário é do A TARDE, mas o presente vai para os inscritos na prova.

O local de largada escolhido pelos organizadores (Viramundo e Heads Events) é o mesmo da chegada, a Fonte Nova, com direito até a volta olímpica no gramado da arena. É importante dizer, antes de tudo, que esse evento esportivo tem caráter de competição, é claro, mas é muito mais simbólico do que uma mera corrida. Uma das suas ideias primordiais é o incentivo à prática de exercícios físicos, ligados, assim, à promoção da saúde e a sociabilização entre os participantes.

Com a prova marcada para as 5h15, a recomendação é chegar 30 minutos antes, para evitar qualquer contratempo. Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode participar e competir na sua devida categoria: masculino ou feminino.

Novidade interessante

Em entrevista concedida ao A TARDE, um dos organizadores do evento, Marcelo Afonso, falou um pouco sobre o que espera para a grande corrida. Para ele, o fato de a maratona começar e terminar na Fonte Nova traz um aspecto de novidade interessante.

“Esse é um evento com um potencial muito grande, dado a essa parceria inédita com a Arena Fonte Nova, o que faz aumentar ainda mais a sua magnitude, com uma chegada apoteótica, fazendo volta olímpica ao final, em um local da cidade que é pouco utilizado para eventos esportivos desse tipo. Sem sombra de dúvida, há uma expectativa muito alta, já que estamos organizando com muito cuidado para que tudo aconteça com todo o caráter técnico necessário, mas que, acima de tudo, seja uma grande festa na Arena Fonte Nova, algo que nunca aconteceu na história das corridas da Bahia”, disse.

Preparação



Quem decidiu embarcar nesse desafio saudável, independentemente da distância que percorrerá (a maratona será dividida entre categorias de 5 km, 10 km, 21 km e os 42 km da maratona) deve levar a sério a sua preparação.

A boa alimentação, por exemplo, é fundamental para um desempenho satisfatório na corrida, mas não só no dia da prova. É isso que pontua a nutricionista Camila Correia, que separou algumas dicas tanto para os participantes mais experientes quanto para aqueles que não são.

“Para um corredor amador, é indicado focar na alimentação um dia antes, não fugindo tanto do seu habitual, mas com refeições leves para evitar desconfortos gastrointestinais no dia da prova. Consumir carboidratos como arroz, feijão, batata, inhame, frutas, etc. Já com as proteínas, é bom optar por carnes menos gordurosas, como patinho e peito de frango. É bom consumir também boas fontes de lipídeos, como usar azeite de oliva extra virgem na salada, castanhas e nozes. Para os corredores a partir dos 10 km em especial, indicaria levar até mesmo um pedacinho de rapadura para garantir a energia até o fim da prova”, disse.

A nutricionista ressalta também aquilo que ela julga como prioridade para fazer uma maratona do tipo: a importância de estar bem hidratado. Inclusive, nesse ponto, a produção da prova já determinou que haverá postos de hidratação em todo o percurso, a cada 2 km e na chegada.

“É preciso beber bastante água no dia anterior e no dia da prova (com a reposição intervalada e em pequenas quantidades para que não sinta a barriga pesada durante a corrida). Além disso, tentar dormir bem para ter aquele sono reparador e acordar bem disposto para a maratona”, acrescentou Camila.

Segurança



O fator que não pode ser ignorado é o perfil dos competidores. Assim como há aqueles que percorrerão 5 km, há quem vai encarar o enorme desafio dos 42 km. Marcelo Afonso, que, além de estar na produção do A TARDE RUN, é preparador físico, abordou um pouco essa questão quando falou sobre as medidas de segurança tomadas.

“São perfis de corredores diferentes. O modelo de preparação é outro por causa do grau de exigência fisiológica ser outro. Teremos uma estrutura médica durante toda a prova, teremos ambulâncias, teremos motos, teremos postos médicos no percurso, para que tenha todo o atendimento necessário, caso venha a acontecer, de prontidão para com o corredor”, assegurou.