Polêmica: Medina critica Liga Mundial de Surfe

Após eliminação nas quartas de final da sexta etapa do Circuito Mundial, o brasileiro Gabriel Medina foi até as redes sociais expressar sua insatisfação com os critérios de avaliação adotados pela Word Surf League (WSL). Na ocasião, os juízes entenderam que o australiano Ethan Ewing foi melhor que o brasileiro.

Em sua conta no Instagram, o surfista expressou a inquietação da comunidade do surfe brasileiro em relação à falta de consistência na atribuição das pontuações nos últimos anos, incluindo a temporada atual. Em uma carta aberta dirigida à WSL, ele solicitou a implementação de medidas para lidar com esse problema.

Segundo colocado no evento, o também brasileiro Italo Ferreira demonstrou seu apoio a Medina nos comentários da postagem. Outro que manifestou apoio foi Felipe Toledo, que em abril já havia demonstrado insatisfação com os critérios de avaliação da WSL após eliminação na semifinal da etapa de Bells Beach.

Além deles, João Chumbinho e Yago Dora também deram voz à insatisfação brasileira. Até surfistas estrangeiros como Julian Wilson e Jeremy Flores exaltaram a atitude do brasileiro.

Gabriel Medina e todo surfe brasileiro aguarda uma reposta para que a avaliação seja justa e imparcial por parte dos juízes. Até o momento, a WSL não se pronunciou sobre as reclamações e vem sendo bastante criticada nas redes sociais pela forma de avaliação das ondas.

Confira o comunicado de Gabriel Medina: