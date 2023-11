Por doping, campeão mundial com a Argentina é suspenso por 2 anos | A TARDE

O meio-campista Papu Gómez, campeão da Copa do Mundo em 2022 com a seleção da Argentina, está fora das atividades relacionadas ao futebol por dois anos. O jogador foi punido por testar positivo para doping em novembro de 2022, de acordo com informações do jornal Relevo, publicadas nesta nesta sexta-feira, 20.

Contratado como grande reforço no Monza, da Itália, o meia-atacante de 35 anos teria utilizado uma substância proibida por conta própria quando era jogador do Sevilla, da Espanha. Por conta do caso, o clube espanhol rescindiu contrato com o jogador de maneira imediata.

O exame foi realizado pela equipe espanhola, dias antes do início da mundial do Catar. O resultado causou surpresa aos médicos. Gómez alegou que havia tomado um xarope de seus filhos na noite anterior, sob a justificativa de que não estava conseguindo dormir bem.

O atleta irá recorrer da decisão buscando reduzir a pena, já que uma punição de dois anos pode aproximar o fim de sua carreira, por conta da sua idade. Papu Gómez tem contrato com o Monza até junho de 2024, Ele atuou apenas em duas partidas pelo clube italiano.