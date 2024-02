Por vaga olímpica, seleção receberá premiação recorde da CBF | A TARDE

Jogadores e membros da comissão técnica que compõem a seleção sub-23, ganharam uma premiação recorde em caso de classificação para os jogos Olímpicos de Paris. De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o valor da premiação será de R$ 10 milhões pela classificação.

Do valor total, R$ 7 milhões serão pagos aos jogadores. O restante do montante será destinado a comissão técnica. A premiação individual de cada jogador da seleção pré-olímpica é de quase R$ 300 mil. Em relação a edição passada, representa um aumento de 35% .

"Essa premiação recorde é fruto do planejamento que realizamos aqui no Departamento de Seleções em alinhamento com as diretrizes da gestão do presidente Ednaldo Rodrigues", disse a gerente-geral de Seleções, Claudia Faria.

Dez seleções disputam duas vagas em Paris 2024. Para assegurar uma delas, é preciso chegar à final do torneio. Na primeira fase, as seleções de cada grupo se enfrentam entre si, em jogo único. As duas melhores de cada chave se classificam para o quadrangular. As duas equipes com melhor pontuação no quadrangular avançam à final e carimbam a vaga para as Olimpíadas.

O Brasil estreia nesta terça-feira, 23, contra a Bolívia. Na sequência, o time canarinho enfrentará a Colômbia em 26 de fevereiro, o Equador três dias depois e, por fim, a Venezuela em 1º de fevereiro. Todos os jogos da fase de grupos ocorrerão no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas. A final do Pré-Olímpico está programada para 11 de fevereiro.