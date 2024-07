Portugal derrota República Tcheca de virada em estreia na Eurocopa

O craque Cristiano Ronaldo celebra a primeira vitória de Portugal na Euro - Foto: AFP

Com os veteranos Pepe e Cristiano Ronaldo no time titular desde o início, Portugal sofreu mas derrotou a República Tcheca por 2 a 1 de virada com um gol no fim em sua estreia no grupo F da Euro-2024, nesta terça-feira (18) em Leipzig, na Alemanha.

Com amplo domínio e criando mais e melhores chances, a seleção portuguesa recebeu um balde de água fria ao sofrer um gol do meio-campista tcheco Lukas Provod (62'), mas reagiu logo e empatou graças a um gol contra do zagueiro Robin Hranac (69'), antes da virada que veio do pé esquerdo de Francisco Conceição (90'+2) dois minutos depois de entrar em campo.

Portugal tem três pontos, os mesmos da Turquia, que derrotou a Geórgia por 3 a 1 horas antes.