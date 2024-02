Prefeitura volta atrás e confirma jogos do Baianão no Mário Pessoa | A TARDE

A portaria da prefeitura de Ilhéus que interditou o estádio Mário Pessoa por cinco dias devido as fortes chuvas na cidade foi revogada. A decisão foi sacramentada na tarde desta terça-feira, 23, em videoconferência com os representantes do Itabuna, Bahia de Feira, Barcelona de Ilhéus e Vitória, além da Federação Bahiana de Futebol (FBF).

Com isso, a partida entre Itabuna e Bahia de Feira, que marca a abertura da 3ª rodada do Campeonato Baiano, volta a ser realizada nesta terça, às 20h15. No dia seguinte, o Barcelona de Ilhéus recebe o Vitória.

Mesmo com todo o impasse sobre a partida, a delegação do Vitória que saiu de Salvador por volta de meio-dia, foi orientada pela Federação Bahiana de Futebol a seguir viagem para o Sul do estado.

As fortes chuvas que castigam a cidade Ilhéus desde a madrugada deram uma trégua. De acordo com informações de prepostos da FBF, o gramado do estádio Mário Pessoa tem condições de jogo e os jogos serão realizados.