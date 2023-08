Presidente da CBF apresenta campanha unindo Seleções Brasileiras

Em um encontro especial realizado na concentração em Brisbane, o Presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues, emocionadamente anunciou a emocionante campanha institucional de apoio dos jogadores à Seleção Feminina para a Copa do Mundo Feminina FIFA 2023. As Guerreiras do Brasil foram o foco desse momento significativo, onde a equipe se prepara para sua estreia na competição, agendada para a próxima segunda-feira (24), às 8h (horário de Brasília), em Adelaide (AUS).

Durante a comovente apresentação, Ednaldo destacou enfaticamente a importância dessa campanha, ressaltando a confiança inabalável no talento e determinação do grupo. As atletas brasileiras estão empenhadas em buscar a tão almejada primeira estrela no Mundial, e o presidente demonstrou todo o seu apoio e encorajamento para que elas brilhem em campo e representem o país com garra e paixão pelo futebol feminino.

"Todos os atletas pediram para que pudesse transmitir para vocês toda a força para que vocês possam fazer o máximo na Copa do Mundo Feminina. Há pouco tempo atrás, até na última Copa, não tinha a personalização da camisa feminina para vocês. E hoje, é uma Copa do Mundo personalizada para a conquista de vocês. Um trabalho que vocês desenvolvem dentro e fora de campo e que a CBF vai estar valorizando cada vez mais", disse Ednaldo.

Além disso, o Presidente da Confederação Brasileira de Futebol também fez questão de enfatizar o valor histórico da luta do futebol feminino e expressou seus sinceros desejos de boa sorte na jornada que se inicia diante do Panamá. Reconhecendo todo o esforço e dedicação das jogadoras ao longo dos anos para fortalecer o esporte no país, ele reiterou o apoio da CBF à Seleção Feminina na busca por mais uma conquista brilhante na Copa do Mundo Feminina FIFA 2023. A partida contra o Panamá marca o início dessa trajetória promissora, e o presidente manifestou sua confiança de que as Guerreiras do Brasil mostrarão sua garra e talento em campo, honrando a camisa e inspirando toda uma nação.

"Nossas jogadoras estão iniciando a jornada em busca da primeira estrela. Para elas e todas que vieram antes e ajudaram a escrever essa, todo o nosso reconhecimento e respeito ", disse o Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

O Presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues, emocionou a todos ao anunciar a campanha institucional de apoio à Seleção Feminina para a Copa do Mundo Feminina FIFA 2023. O evento aconteceu em um encontro especial com as Guerreiras do Brasil durante sua concentração em Brisbane. Com a estreia da equipe marcada para esta segunda-feira, 24, às 8h (horário de Brasília), em Adelaide (AUS), Ednaldo ressaltou a importância da campanha e reforçou sua confiança no talento e determinação do grupo, que almeja conquistar a primeira estrela no Mundial.

"Antes vocês vestiam a nossa camisa. Agora, nós também vestimos a camisa de vocês. Boa sorte, Guerreiras! Boa sorte, meninas! Vai, Brasil!", disseram.