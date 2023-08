Presidente da CBF garante maior investimento no futebol feminino

Depois da eliminação precoce da Seleção Brasileira, ainda na fase grupos da Copa do Mundo 2023, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues falou em uma coletiva nesta quarta-feira, 2, que haverá um aumento nos investimentos destinados ao futebol feminino.

"Acompanhei de perto o comprometimento, foco e empenho das jogadoras e comissão técnica nessa Copa do Mundo Feminina. Infelizmente, a eliminação do Brasil foi precoce e o resultado da Seleção ficou aquém do esperado. Agora, é absorver o resultado e analisar com calma tudo o que aconteceu neste ciclo. Já antecipo que este resultado em nada irá mudar o propósito da CBF, na minha gestão, de continuar investindo de forma consistente no futebol feminino como um todo. Pelo contrário, vamos intensificar este investimento”, disse Ednaldo.

Entre as propostas do mandatário encontra-se a criação do Campeonato Brasileiro sub-15 e sub-17, que ocorrerá durante as férias escolares, abrangendo todas as regiões do país.

“A técnica Simone Jatobá está neste momento na Granja Comary com a Seleção Sub-17 e, em dezembro, ela convoca pela segunda vez na história a Seleção Sub-15. Vamos implementar também, ainda esse ano, durante as férias escolares, o Campeonato Brasileiro Sub-15/17, envolvendo todas as regiões do país. Competição essa que, em um curto prazo, revelará quase 1.500 novas jogadoras”, falou o presidente.

No pronunciamento, Ednaldo enfatizou a ampla cobertura jornalística da Seleção Brasileira, referindo-se a ela como "a mais extensa da história", assim como a adesão de novos patrocinadores e o apoio entusiasmado da torcida. Esses aspectos, em sua perspectiva, evidenciam um notável avanço na modalidade.

“Tivemos a maior cobertura jornalística da história da Seleção Brasileira Feminina, não só no Brasil, como também na Austrália. O esforço das empresas de comunicação e a dedicação dos profissionais de imprensa, que dedicaram um espaço relevante em seus veículos para a preparação da Seleção, levaram para o Brasil e para o mundo imagens e momentos emocionantes. Um universo que antes existia apenas no futebol masculino”, disse Ednaldo Rodrigues.

Por último, o presidente da CBF mencionou os planos de participação nas Olimpíadas de 2024, em Paris. Ele reiterou o compromisso de realizar os investimentos indispensáveis para que a Seleção Brasileira alcance resultados ainda mais expressivos.

“Teremos agora um ciclo olímpico pela frente e seguiremos dedicados a avançar. Faremos os investimentos necessários para que o Brasil venha nos Jogos Olímpicos, assim como nas próximas competições, com ainda mais apoio em busca dos melhores resultados”,falou o presidente.

Que ainda deixou um agradecimento para o torcedor brasileiro.

“Levo comigo e agradeço todo o carinho e apoio da torcida com a Seleção Brasileira Feminina. Essa foi certamente a maior de todas as conquistas", afirmou Rodrigues.