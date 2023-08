Presidente da CBF prestigia abertura oficial da Casa da Conmebol

Nesta terça-feira, 25, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, esteve presente na cerimônia oficial de inauguração da Casa da Conmebol em Sydney, na Austrália.

Além dele, também marcaram presença a ministra do Esporte, Ana Moser, e o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos. O evento contou com a presença ilustre do presidente da Federação Colombiana de Futebol, Ramon Jesurún, e foi aberto pelo presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez.

"É um orgulho estar na Casa da Conmebol. É uma satisfação estar na casa que representa toda a força e a paixão do futebol vencedor do nosso continente. Fiz questão de prestigiar o evento e volto agora para acompanhar a preparação da Seleção Brasileira Feminina", afirmou o presidente da CBF.

Na segunda-feira, 24, Ednaldo esteve presente para acompanhar a goleada da Seleção por 4 a 0 sobre o Panamá, na estreia da Copa do Mundo. Nesta terça, o presidente reencontra as jogadoras em Brisbane, na Austrália, para o segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo Femio. No próximo sábado, a equipe de Pia Sundhage enfrentará a França na segunda rodada. A Seleção lidera o Grupo F com três pontos, enquanto França e Jamaica possuem um ponto cada após empatarem na partida de abertura.

A candidatura do Brasil para sediar a Copa do Mundo feminina de 2027 recebeu mais uma vez o apoio da Conmebol. ''O motivo da abertura deste espaço é aproximar o futebol do nosso continente a todos. Exibir a histórica tão rica do nosso futebol feminino e também mostrar que queremos trazer a Copa do Mundo de 2027 ao Brasil. Queremos que o mundo veja a magia do futebol na América do Sul", disse o presidente da Conmebol.

"Com todo o equipamento esportivo e de infraestrutura que dispomos, acreditamos que temos totais condições de realizar um belo Mundial. Receber a Copa do Mundo faz parte também do nosso projeto de crescer cada vez mais o futebol feminino pelo país, que é um dos pilares da minha gestão", afirmou o presidente da CBF.