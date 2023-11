Preso, Daniel Alves ganha processo e vai receber R$ 17 milhões | A TARDE

O ex-jogador Daniel Alves, preso em Barcelona desde janeiro deste ano, acusado por estupro, ganhou processo contra a acusação de fraude fiscal e irá receber 3,2 milhões de euros (cerca de R$ 17 milhões). A informação é da Agência EFE.

O valor é decorrente de um processo judicial em que Daniel Alves recorreu de um veredito proferido pelo Tribunal Administrativo de Madri (TEAC). Com o recurso a favor do jogador, a administração fiscal terá de pagar a quantia.

A investigação por fraude fiscal começou em 2014, por por possíveis irregularidades na transferência de seus rendimentos de direito de imagem, já que parte do salário recebido quando atuava no Barcelona era através da Cedro Sports, empresa que mantinha junto com Dinorah Santana da Silva, ex-esposa e então sua agente.

No entanto, a defesa de Daniel Alves insistiu que as declarações foram corretas às autoridades espanholas. A Justiça entendeu que o jogador não cometeu irregularidades, já que o salário estava de acordo com a lei, sendo distribuído 85% por meio do contrato trabalhista e os outros 15% pela empresa Cedro Sports.