Primeiro turno da Série D chega ao fim e baianos empatam na rodada

Chegou ao fim o primeiro turno da Série D do Campeonato Brasileiro, e no grupo 4, os três representantes baianos ficaram no empate na rodada sete. Após metade dos jogos, apenas o Bahia de Feira aparece dentro da zona de classificação para a fase seguinte.

No sábado, 10, o Atlético de Alagoinhas recebeu o Sergipe no Carneirão e empatou em 1 a 1. Júnior Timbó abriu o placar para os visitantes, mas Felipe empatou para o Carcará, que é o sétimo colocado com seis pontos.

Já o Jacuipense entrou em campo no domingo, 11, no estádio Batistão, em Aracaju, e a partida também terminou com o placar de 1 a 1. Neto marcou primeiro, para os donos da casa, e Kanu, no fim do jogo, deixou tudo igual. O Jacupa segue na cola do G-4, com nove pontos na 5ª colocação.

Quem também entrou em campo no domingo foi o Bahia de Feira, contra o Cruzeiro-AL, em Arapiraca. O confronto terminou empatado sem gols, e o Tremendão agora é o 3ª colocado com dez pontos, ganhando a posição do ASA, que perdeu para o líder Retrô.

Os jogos da rodada sete voltam a se repetir na oitava rodada, mas dessa vez com os mandos de campo invertidos. Na quarta-feira, 14, Bahia de Feira e Cruzeiro-AL se enfrentam na Arena Cajueiro, às 19h, e o Atlético de Alagoinha visita o Sergipe no Batistão, às 20h. No dia seguinte, a bola rola para Jacuipense e Falcon às 19h, no Valfredão.