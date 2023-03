Projeto de ex-jogador Adailton atende famílias carentes na Bahia

Com passagens pela dupla Ba-Vi, além do futebol francês, suíço e americano, o ex-zagueiro Adailton tem se aventurado no mercado do empreendedorismo social. Há 11 anos, ele comanda um projeto chamado 'Associação Superação', onde trabalha com diversas famílias em situação de vulnerabilidade.

Atualmente, o projeto contempla 60 crianças e 15 jovens de 45 famílias. A associação tem o objetivo de proporcionar condições dignas para regiões deficitárias da Bahia e Pernambuco, levando infraestrutura aos moradores do e acesso à educação para crianças e jovens, entre outras atividades.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, Adailton contou mais detalhes a respeito da história da iniciativa. Além disso, ele relembrou percalços da sua carreira, principalmente sobre casos de racismo que precisou enfrentar, e projetou o que espera daqui para frente sobre o seu projeto. Confira:

Como foi a transição do atleta Adaílton para o empreendedor?

A transição foi tranquila, porque eu sempre gostei do mercado imobiliário, sempre tentei, de alguma forma, empreender e investir para entrar nesse ramo. Foi um sonho realizado, porque sempre estive de fora para dentro e, agora, estou de dentro para fora. Essa transição foi bastante tranquila, meu sócio foi um amigo meu que conheci desde a época de jogador. Ele proporcionou uma oportunidade para entrar na empresa.

Onde surgiu o interesse para trabalhar com causas sociais ?

Nasci em São Tomé de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, e estudava no Colégio Antônio Vieira. Lá, através de um projeto que se chamava Sopa Comunitária, durante duas ou três vezes na semana, a gente fazia entrega de alimentos, roupas e cobertores pela Cidade Baixa. Terminávamos a ronda apenas quando esses produtos terminavam. Passávamos de 5 à 6 horas conversando com moradores de rua, interagindo com eles e aprendendo com essas pessoas. Então ali me deu realmente uma grande vontade de tornar aquilo como um combustível para a minha vida. Isso foi um grande incentivo para poder começar a empreender.

Sobre o seu projeto, como surgiu? Quais são seus principais objetivos?

Tem mais de 10 anos. Um primo meu que mora em Porto de Sauípe, fazia uma coleta de cestas básicas em todos os carnavais para distribuir nas comunidades. Em um determinado Carnaval, pediram para ele ir em Olaria, que é uma comunidade que fica perto de Porto de Sauípe. Chegando lá, ele ficou impactado com a miséria e fez um contato comigo imediatamente. Na época, eu estava jogando fora do Brasil, e pediu que fossemos conhecer em minhas férias. Quando conhece eu cheguei lá, falei comigo mesmo: “rapaz, a coisa é muito mais séria do que eu imaginava”. Aquilo me impactou muito. A partir daquele momento, desenhamos várias formas de ajudar aquelas pessoas, começando pela doação de alimentos, depois construímos casas e implantamos água potável, porque eles não tinham água potável. Começamos a fazer melhorias na comunidade e implantamos a educação. Passamos para outra fase do projeto, que as crianças dessa comunidade estão indo estudar no Sesi. Então queremos dar ferramentas para que eles possam realmente sair dessa condição e ir muito além.

Você já sofreu casos de racismo durante sua carreira? Como reagiu e como tenta passar isso para os jovens de hoje?

Passei, sim, na minha carreira de jogador e passo até hoje no meio onde trabalho. O racismo existe, muitos podem achar que é vitimismo, por não estar calçando nossos sapatos. Já passei por diversas vezes. O mais chocante foi em jogo da França, onde um próprio negro disse que ia aniquilar minha raça. Hoje acontece sempre quando saio da minha bolha. No nosso trabalho, a gente lida com pessoas que são predominantemente brancas. Nossos clientes também, não que a gente escolha, mas, infelizmente, pessoas de alto poder aquisitivo no Brasil são majoritariamente brancas. Então, toda vez que eu entro na sala da minha empresa para falar sobre uma eventual venda de uma unidade nossa ,a pessoa acha que estou ali para servi-lo. Conseguimos identificar isso tanto na fala, como no olhar. Sempre falo que é ´preciso ter sangue frio, tranquilidade para passar por essas dificuldades de um mundo que ainda é racista.

Essa oportunidade que você dá a esses jovens é muito importante. Como você espera poder aumentar ainda mais o projeto?

Falta sempre o dinheiro. Todo dinheiro é pouco quando se fala em um projeto educacional nesse país. Hoje nós temos centenas de crianças que são ajudadas, mas temos milhões de pessoas que estão em situações de miséria e sem educação. O que falta realmente é conseguir mais pessoas para que a gente possa tornar esse projeto ainda maior.

O que você desejava conquistar quando resolveu empreender?



Ainda estamos por conquistar. O que eu quero é nacionalizar esse projeto. Fechamos parcerias na Bahia e em Pernambuco com o Sistema AS, ou seja, Senai, Sesi, Senac, entre outras instituições desse Sistema que estão presentes em todo o país. Hoje, como aqui na Bahia e lá em Pernambuco, nossas crianças das três comunidades - Olaria; Areia Branca, que fica entre Salvador e Lauro de Freitas; e a comunidade de Ipojuca, que fica lá em Pernambuco - frequentam boas escolas. Estamos fazendo uma parceria com o Banco BTG, onde estamos criando um fundo de investimento para que o resultado seja 100% revertido para financiar a educação de centenas de crianças no Brasil. O último passo seria, ao invés de levar as crianças para o Sistema AS, levar esse Sistema para as comunidades, capacitando escolas, professores e diretores que estão dentro desse Sistema. Esse é um objetivo de médio a longo prazo e por isso não podemos parar.

Como você utiliza sua própria história através da sua carreira e experiência no futebol com esses garotos?

De diversas formas, e não apenas com garotos, mas também na nossa empresa a todo momento. O futebol disciplina a pessoa. Todo dia você tem que superar seu limite, tem que competir. Se está com frio ou calor, tem que continuar correndo, porque é competição a todo momento. Fui formado no Vitória, treinava em um campo de barro. Hoje, as crianças já encontram gramados e reclamam. Eu uso esse exemplo para que possa servir de referência para eles não desistirem nunca. Operei o joelho quatro vezes. Geralmente, quem opera uma vez, já é complicado. Imagine para quem operou quatro. Quando fiz a quarta cirurgia, em 2008, o médico falou que minha carreira tinha acabado. Mesmo assim, superei as dificuldades e joguei até 2017. Perseverança e disciplina são qualidades importantes para vencer tudo na vida.