Projeto faz evento contra o câncer de pele na Praia da Boa Viagem

No próximo sábado, 29, às 8h30, o Projeto Tic Tac Paredão realizará um evento especial na Praia da Boa Viagem, localizada na Cidade Baixa, em Salvador. A ocasião é marcada pela 1ª Campanha Contra o Câncer de Pele, com o lema "Se exponha ao sol, mas não se queime".

O encontro contará com a presença da dermatologista Flávia Thomé, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que conduzirá um bate-papo junto aos participantes do projeto e de outros convidados. A proposta principal é abordar a importância da prevenção da doença e identificar lesões suspeitas.

Juntamente com a palestra da Dra. Flávia Thomé, o evento oferecerá uma oportunidade especial aos participantes. Aqueles que possuírem histórico familiar da doença, tiverem alta exposição ao sol, ou apresentarem lesões suspeitas, poderão passar por um exame detalhado realizado pela médica.

O Projeto Tic Tac, uma iniciativa que oferece aulas gratuitas de natação em águas abertas para os residentes da Cidade Baixa, nasceu há três anos. Impulsionado pela falta de atividades esportivas acessíveis na região, um grupo de nadadores solidários decidiu promover aulas abertas para todas as faixas etárias, desde jovens, adolescentes, adultos, até idosos e pessoas com necessidades especiais, independentemente de já praticarem esportes anteriormente.

O projeto é totalmente colaborativo e conta com parceria da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa). Os professores não cobram pelas aulas, e os materiais utilizados são doados pelos frequentadores. O aluguel do espaço, que também serve como apoio aos alunos, é custeado pelas contribuições dos atletas.