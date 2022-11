PSG Academy realiza competição nacional na Fonte Nova

Presente em 28 cidades brasileiras, a Paris Saint-German Academy realiza entre os dias 13 e 19 dezembro mais uma edição da Paris Saint-German Academy Cup Brasil, que contemplam jovens nascidos entre 2009 a 2015. A bola vai rolar entre os dias 14 a 17 de dezembro na Arena Fonte Nova, palco de jogos da Copa do Mundo de 2014.

O evento que começou no Rio de Janeiro, Maracanã (2018), dois anos depois foi a vez de São Paulo, no Allianz Parque, receber os futuros jogadores de futebol e a última edição aconteceu em 2021 em Natal, com os jogos realizados na Arena das Dunas, tem a expectativa de contar com a presença de mais de 900 atletas das 34 unidades localizadas em 28 cidades de 15 estados brasileiros.

Serão oito torneios simultâneos programados para acontecer do dia 13 a 19 de dezembro envolvendo as categorias feminino nas categorias 2008 a 2005, masculino e misto com jovens nascidos em 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 e 2009.