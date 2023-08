Quartas de final da Taça Brasil de Futsal começam nesta quinta

Teve início na tarde nesta quinta-feira, 20, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador, a emocionante fase de mata-mata da Taça Brasil de Futsal Sub-18. Entre os competidores, a equipe do Fênix/Nacional segue como a única representante baiana ainda em disputa na principal competição de base sub-18 de futsal do país.

As quartas de final contam com times nordestinos, incluindo alguns tradicionais no futebol de campo, como o Sport Recife, de Pernambuco, e o CSA, de Alagoas, que se destacam com cinco classificados. Além deles, forças da modalidade em todo o país também marcam presença, como o Pato Futsal, atual bicampeão da Liga Futsal, e o Minas Tênis Clube.

O Estrela, do Mato Grosso do Sul, o Francana, do Ceará, o Catolé Sport, da Paraíba, que eliminou o time mandante do torneio, e o Shekinah/Vitória, na fase de grupos, completam a lista dos classificados para os emocionantes duelos que acontecem ao longo da tarde e início da noite. A entrada para assistir aos jogos é gratuita, e as partidas também serão transmitidas ao vivo pelo Youtube da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS).

O presidente da Federação Baiana de Futebol de Salão (FBFS), José Alberto, está confiante de que a Bahia pode chegar às semifinais da competição pela primeira vez na história, contando com a atuação do Fênix/Nacional, que enfrentará um segundo colocado por ter passado em primeiro lugar do grupo. Ele celebra a realização de um evento de tal magnitude na Bahia e considera o Pato Futsal e o Minas Tênis Clube como favoritos nesta disputa.

“A Bahia tinha dez anos sem ter um evento deste. Trazê-lo com duas equipes baianas e 14 de fora é um negócio fantástico, graças ao apoio da Sudesb, que abraçou a ideia. Isso vai ajudar a categoria de base do futsal da Bahia. Estou sempre observando os meninos do Shekinah e do Fênix/Nacional porque tem o Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-18 em dezembro, em que vou juntar as duas equipes. Além disso, coisas boas estão por vir com esse desenvolvimento da base e o apoio cada vez maior da Sudesb”, afirma o presidente.

Os jogos prosseguem nos próximos dias, com as semifinais agendadas para sexta-feira, 21, e a grande final marcada para o sábado, 22.

Confira a programação:

Quinta-feira, 20

14h Pato Futsal (PR) x Estrela (MS);

15h45 Fênix/Nacional (BA) x Sport Recife (PE);

17h30 Minas Tênis Clube (MG) x CSA (AL);

19h15 Francana Superliga (CE) x Catolé Sport (PB);

Sexta-feira, 21

14h30 Semifinal 1;

16h15 Semifinal 2;

Sábado, 22

10h Final.