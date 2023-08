Quatro times continuam com 100% de aproveitamento no Baianão Sub-17

A terceira rodada do Campeonato Baiano Sub-17 aconteceu neste final de semana e os times do Vitória, Atlântico, SSA FC e Bahia continuam com 100% de aproveitamento na competição.

O destaque desta rodada foi a impiedosa goleada que o Rubro-negro baiano aplicou no time do ABB, com o placar de 11 a 0 em jogo realizado em Simões Filho. Com o resultado positivo, o Leão continua com 100% de aproveitamento no campeonato e segue na liderança do seu grupo.

A quarta rodada da competição acontece no próximo final de semana.

Confira os resultados da terceira rodada do Baianão Sub 17:

Atlântico 3 x 1 Camaçari

ABB 0 x 11 Vitória

Camaçariense 3 x 0 Catuense

Ypiranga 1 x 2 Redenção

Barcelona 2 x 0 Serrano

Jacuipense 2 x 1 Astro

SSA FC 2 x 1 Estrela de Março

Vitória da Conquista 2 x 1 Poções

Conquista 0 x 2 Bahia