"Queremos ser campeãs", afirma Mila Santos, lateral do Bahia | A TARDE

Na reta final para a estreia da Série A2, segunda divisão do Campeonato Brasileiro feminino, a lateral Mila Santos, do Bahia, concedeu entrevista nesta terça-feira, 9, e comentou sobre o trabalho da nova comissão técnica e expectativas para nova temporada. As Mulheres de Aço estreiam neste domingo, 14, contra o Minas Brasília.

Com três meses de pré-temporada, a lateral avaliou o trabalho da nova direção, incluindo da técnica Lindsay Camilla, como diferente do anterior, mas garante que o objetivo do elenco segue o mesmo: ser campeã.

"Com certeza é um trabalho bem diferente do antigo treinador. Porém, não deixa de ser o mesmo objetivo que venhamos tentando e creio que vamos conseguir, sim, o que ela vem nos passando", garantiu a atleta.

O grupo do Bahia na Série A2 conta com equipes que já fizeram boas campanhas na primeira divisão. Assim, questionada sobre a competitividade, Mila avalia que isso pode dar um preparo para jogos maiores.

"Com certeza a competitividade vai ser muito maior, isso eu não tenho dúvidas. Porém, isso é muito bom, porque já vamos estar preparadas para chegar na final e conquistar o título", analisou Mila.

A lateral estava presente na equipe de 2022, que conquistou a vaga à primeira divisão. Assim, perguntada sobre a experiência, Mila garantiu que, além do acesso, as jogadoras estão pensando no título.

"Eu creio que todas estão com o pensamento de garantir o acesso, mas além disso queremos os títulos de campeã brasileira e campeã baiana", finalizou a jogadora.