"Quero ficar" no PSG, afirma Neymar

O atacante brasileiro Neymar, do Paris Saint-Germain, afirmou neste sábado em Saitama (Japão) que quer continuar no clube francês, apesar das muitas especulações sobre o seu futuro.

"Quero continuar no clube", declarou o jogador, após a vitória do PSG sobre o Urawa Red Diamonds por 3 a 0 em amistoso de pré-temporada.

"Até agora o clube não disse nada, portanto não sei quais são seus planos para mim", acrescentou.

O futuro de Neymar, que chegou a Paris em 2017, é objeto de rumores desde a chegada de uma nova direção esportiva no PSG, encabeçada pelo conselheiro de futebol, o português Luis Campos, e o treinador Christophe Galtier.

O brasileiro, que vem de uma temporada decepcionante em Paris (13 gols e 8 assistências em 28 jogos), renovou sem contrato em 2021 até 2025 e ativou duas cláusulas que lhe permitem estender seu vínculo com o clube francês até 2027, segundo o jornal L'Équipe.

Perguntado sobre o futuro de Neymar, Galtier explicou que ele parece "muito feliz" desde o retorno aos treinamentos, mas foi evasivo sobre a permanência do jogador.

"O que pode acontecer em um futuro próximo no fechamento do mercado, não sei", disse o treinador.

"Falam que ele vai sair, que ele vai ficar. Não conversei com Neymar sobre este aspecto, mas não me parece que ele esteja incomodado com o que dizem sobre ele e sua situação no clube, dada sua alegria treinando e jogando", explicou Galtier.