Rafaelle sobre Marta: "Espero que ela continue para as Olimpíadas"

Após a eliminação na Copa do Mundo, na última quarta-feira, 2, a zagueira Rafaelle, uma das capitãs da Seleção Brasileira, expressou o desejo de que Marta permaneça na equipe até os Jogos Olímpicos.

Após o empate sem gols com a Jamaica, Marta se despediu das Copas do Mundo, tendo participado de seis edições. Contudo, ela não mencionou seus planos em relação a outros torneios.

Com vistas aos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris, Rafaelle manifestou sua confiança na presença de Marta na equipe, que será o próximo grande torneio internacional disputado pela seleção brasileira. A vaga foi assegurada com a conquista do título na Copa América 2022, e a Colômbia, vice-campeã, também se classificou.

"Eu só queria agradecer a Marta por tudo o que ela fez pelo futebol feminino brasileiro e mundial. Ela é uma grande jogadora. Espero que ela continue com a seleção para as Olimpíadas no ano que vem", falou a zagueira.

Nos últimos 28 anos, esta foi a Copa em que o Brasil teve o seu pior desempenho, não conseguindo avançar para a segunda fase, algo que não ocorria desde 1995, dado que a seleção brasileira sempre havia chegado à fase seguinte em todas as edições anteriores.