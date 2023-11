Rebeca Andrade estreia com medalha de prata no Pan | A TARDE

Com a vitória dos Estados Unidos, Rebeca Andrade conquista medalha de prata na estreia dos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023.

Liderados por Jordan Chiles, as americanas conquistaram a medalha de ouro na prova com 165.196 pontos. As brasileiras ficaram com a prata marcando 161.564 pontos.

O Canadá, por sua vez, conquistou o bronze, com 154.230.