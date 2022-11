Rebeca é bronze no solo em despedida da música Baile de Favela

Rebeca Andrade conquistou mais uma medalha para o Brasil neste domingo, 6, no Mundial de ginástica artística, em Liverpool. Ela garantiu o bronze na final do solo e fechou a participação no torneio com o título do individual geral, além da oitava colocação nas barras e na trave.

Rebeca ficou com a medalha de bronze após conquistar a nota 13.733, na despedida da música Baile de Favela. A dona da casa, Jéssica Gadirova, da Grã-Bretanha, garantiu o ouro com 14.200, enquanto a norte-americana Jordânia Chiles fez 13.833 e ficou em segundo lugar. Ao lado de Rebeca na terceira colocação, apareceu Jade Carey. A norte-americana recebeu os mesmos 13.733 da brasileira.

A performance de Rebeca foi segura. A ginasta brasileira colocou pressão nas adversárias. Mesmo conquistando uma grande nota, a equipe entrou com um recurso para aumentar a avaliação pela dificuldade da apresentação, mas não recebeu sinal positivo.

A comissão técnica dos Estados Unidos pediu o mesmo para a apresentação de Jade Carey. A revisão dos árbitros resultou em queda na nota da norte-americana, que ficou empatada com Rebeca.

"Quando você pede recurso, tem que ter muita certeza. O dela abaixou a nota, mas estou no pódio, não vou reclamar não (risos). Qualquer medalha é bonita, eu estou feliz demais", disse Rebeca.

Rebeca Andrade vem fazendo história desde as Olimpíadas de Tóquio, quando ficou com o ouro no salto e a prata no individual geral. No Mundial de 2021, a brasileira foi a campeã do salto e prata nas barras assimétricas.

Arthur Nory garante bronze na barra fixa e Flávia Saraiva é vetada da final

Arthur Nory voltou ao pódio do mundial. Na final da barra fixa, o brasileiro garantiu a nota 14,466 e ficou com o terceiro lugar. O brasileiro ficou atrás do norte-americano Brody Malone que recebeu 14.800 e do campeão individual geral, Daiki Hashimoto, com 14.700.

Flávia Saraiva garantiu participação na final do solo, mas durante o aquecimento voltou a sentir dores e foi vetada pelo departamento médico do Brasil. A atleta se recupera de lesão no tornozelo.

Representando o Brasil na final do salto masculino, Caio Souza ficou com o quinto lugar, após conquistar a nota 14.416.