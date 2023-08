Renato Paiva reforça mensagem de 'evolução' após derrota no Mineirão

Logo após o apito final no Mineirão, o treinador do Bahia concedeu uma coletiva de imprensa, e suas declarações na 19ª rodada foram semelhantes ao que ele já havia expressado nos primeiros jogos da equipe na competição. Segundo o técnico português, o Bahia está passando por um período de "evolução". Isso deixa o torcedor revoltado que ele fala sobre evolução desde o início do campeonato, e nesse tempo a equipe já teve sequência de vencer apenas um jogo em 17 partidas disputadas.

“A equipe está melhorando. Não venceu, mas está claramente melhorando, disse o português Renato Paiva”.

Segundo Paiva, o Tricolor dominou a partida contra o Atlético-MG na maior parte do tempo, mas ele expressou frustração pelo cenário recorrente de encerrar uma rodada da Série A com um resultado desfavorável.

“Acho que é uma história que se repete. Estamos muito insatisfeitos com o resultado, pelo que fizemos. Somos superiores em todos os números, menos nos gols. Outra vez, Botafogo, Internacional, derrotas que são definidas por detalhes”, pontuou o treinador.

Renato Paiva ficou chateado com o rumo da partida depois do gol sofrido. Ele disse que o jogo mudou a favor dos donos da casa, dando a eles espaços para contra-ataques.

“Depois do gol, o Atlético entra naquilo que estava confortável: tem o jogo a seu favor, três setas na frente, e Hulk, que ativa contra-ataques. Bolas nas costas. Nós queremos atacar com equipe alta e linha alta, para somar gente na área adversária e conseguir chegar por dentro e por fora. O jogo muda depois do gol. O adversário fica um pouco mais confortável, ativando os jogadores da frente. Isso foi definitivo. Não nos deixamos assumir, tivemos menos critério, o cansaço foi se acumulando. E acabamos por ser penalizados”, concluiu Renato Paiva.

O Bahia inicia a segunda metade da competição nacional no próximo domingo, 20, enfrentando o Bragantino na Arena Fonte Nova, às 16h.