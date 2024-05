Rodada do Brasileirão foi agitada por golaços e empates; confira | A TARDE

Pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, seis jogos agitaram o domingo, 28, com direito a 15 gols marcados. Entre eles, três equipes conquistaram os três pontos e outras seis ficaram no empate.

O duelo entre Flamengo e Botafogo, no Maracanã, ficou favorável para o Glorioso, que venceu por 2x0 e agora lidera o Campeonato. Ainda no duelo entre equipes do sudeste, o Corinthians recebeu o Fluminense na Neo Química Arena e atropelou por 3x0, com gols marcados por Wesley (2x) e Cacá.

Além da derrota do Vitória para o Cruzeiro, outros três duelos marcaram a rodada, ambos pelo mesmo placar. O Fortaleza recebeu o Bragantino, na Arena Castelão, e até abriu o marcador nos primeiros minutos, mas sofreu o empate no final da primeira etapa.

Fortaleza ficou no empate contra o Bragantino | Foto: Leonardo Moreira | Fortaleza EC

E por falar em gol no início, o Juventude enfrentou o Athletico-PR, dentro de casa, e marcou aos 8 minutos, com Erick Farias. Entretanto, na reta final do segundo tempo, Nikão empatou para a equipe rubro-negra. No último jogo do dia, Internacional e Atlético-GO ficaram com os mesmo pontos, ao balançarem as redes no início do segundo tempo.

Ainda pelo 4º confronto da Série A, o São Paulo recebe o Palmeiras no MorumBis, nesta segunda-feira, 29, às 20h. O Tricolor é o próximo adversário do Vitória na competição, pela 5ª rodada, no Barradão.



Jogos da 4ª rodada (domingo):

Flamengo 2 x 0 Botafogo

Corinthians 3 x 0 Fluminense

Cruzeiro 3 x 1 Vitória

Fortaleza 1 x 1 Bragantino

Juventude 1 x 1 Athletico-PR

Internacional 1 x 1 Atlético-Go