Rodrigo Andrade comenta sobre retorno e lamenta empate com o Mirassol

Mesmo com quase 30- mil torcedores no Barradão, na noite da última sexta-feira, 1, o Vitória empatou sem gols diante do Mirassol, em jogo válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado mantém o time na liderança, agora com 49 pontos ganhos.

Após um mês acometido de um problema muscular na panturrilha, o volante Rodrigo Andrade voltou a jogar. O camisa 8 do Leão da Barra reconheceu a dificuldade imposta pelo adversário e agradeceu ao setor de fisioterapia e prol de sua recuperação. Ele falou da frustração pelo empate em casa e já projeta o jogo contra o CRB, fora de casa, em Maceió.

"A gente sabia que o time deles não ia entregar uma derrota fácil como mostrou. Esse ponto é importante no decorrer no campeonato. Agora é descansar e buscar os três contra o CRB", disse Andrade a Rádio Sociedade.

"Depois de um mês parado, abdiquei de muitas coisas, de ficar de minha filha pra ficar na concentração sozinho pra voltar logo. Treinar em três períodos e tratar. Quero agradecer a rapaziada da fisioterapia que fez um excelente trabalho e estou muito feliz em poder voltar. Infelizmente não foi do jeito que eu quis, que foi a vitória. O futebol é isso. Não pode ficar lamentando que não tem tempo. E agora é focar no jogo contra o CRB", concluiu.

O grupo terá uma semana inteira de treinamentos antes da partida contra o CRB, marcada para o dia 10 de agosto, às 18h, no Estádio Rei Pelé, pela 27ª rodada.