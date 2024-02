Rodrigo Caetano aceita proposta da CBF e deixa o Atlético-MG | A TARDE

O diretor de futebol Rodrigo Caetano aceitou a proposta da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, o executivo deixa o comando do Atlético-MG depois de três anos. A expectativa é que o anúncio oficial da entidade máxima do futebol brasileiro aconteça nos próximos dias.

Caetano chegou no Atlético-MG em 6 de janeiro de 2021. O dirigente chegou após a rápida passagem de Alexandre Mattos no clube mineiro. Pelo Galo, ele foi tricampeão Mineiro (2021, 2022 e 2023), Campeão do Brasileiro e Copa do Brasil de 2021, e Supercopa de 2022.

Desde o fim do ano passado não havia mais multa para a saída do dirigente do clube. Iniciando sua quarta temporada à frente do Atlético, Caetano era um dos diretores de futebol mais longevo do futebol brasileiro.

Enquanto esteve no Alvinegro, Rodrigo Caetano trabalhou com quatro treinadores no Galo: Cuca (por duas vezes), Antonio Mohamed, Eduardo Coudet e Felipão.

Na passagem à frente do clube, destaque para as constantes reclamações sobre arbitragem. Ao longo dos anos acumulou julgamentos e punições por ofensas e reclamações.