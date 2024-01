Rogério Ceni elogia polivalência de jogadores e despista sobre 9 | A TARDE

O Bahia segue com trabalhos de pré-temporada em Manchester, na Inglaterra, mirando as competições de 2024. Em entrevista ao Canal do Puco, o técnico Rogério Ceni revelou como tem sido o trabalho do time, além da montagem do elenco para a disputa do Campeonato Baiano, das Copas do Brasil e do Nordeste e Série A do Campeonato Brasileiro.

Inicialmente, Ceni elogiou a base mantida e a versatilidade de atletas como Thaciano, por exemplo. Ele se mostra satisfeito com as opções que tem no meio de campo do Esquadrão e falou de suas preferências em relação a montagem do setor.

"O elenco foi montado com mais características de transição, velocidade no começo do ano, e nós mudamos um pouco o jeito de jogar. Então nós jogamos muitas vezes com quatro meio-campistas. Uma pena o Nico [Acevedo] ter essa lesão grave. Rezende fez um belíssimo campeonato, Thaciano que é um jogador que consegue jogar em quatro ou cinco posições, o Yago que é um jogador que eu gosto bastante. E agora com essa chegada, nós temos seis homens praticamente, mais o Cauly que jogou muitas vezes à frente", disse o treinador.

Vale salientar que o goleiro Adriel, o lateral-direito André, o zagueiro Marcos Victor e o lateral-esquerdo Caio Roque voltaram para Salvador para reforçar a equipe que estreia no Campeonato Baiano. O Esquadrão segue de olho no mercado em busca de mais um zagueiro para reforçar o elenco. Ponderado, Rogério Ceni explica que o investimento será certeiro em uma boa oportunidade que surgir.

"Tem alguns que estão com oportunidade de chegar, livres de contrato. Aqui não tem dinheiro como as pessoas acham. Tem que ter cuidado, porque são investimentos e tem que ter retorno É uma empresa. E nós gastamos já com praticamente dois jogadores. São contratações de peso e a gente vai atrás de jogadores, então o fim de contrato, que a gente já trabalhou, que estão livres e que possam colaborar com a gente no decorrer do ano", pontuou.

Na coletiva, Rogério também destacou a polivalência de Rezende. Volante de origem, o camisa 5 do Bahia pode atuar de zagueiro e até de defensor pela esquerda. Ele elogiou o frente de zaga e diz contar com ele no time principal tricolor.

"Acho que o Rezende vai se adaptar. Ele é um jogador assim como o Thaciano, de versatilidade do meio para frente. E na principal função que ele joga, que é de primeiro volante. Eu gosto muito mais do Rezende olhando o jogo de frente do que recebendo a bola de costas. Ele tem alguma dificuldade nesse giro, mas é um jogador extremamente importante com bola aérea", declarou.

Com quatro competições na temporada, Ceni revelou que vai variar formações e dará oportunidades a todos os atletas do elenco Tricolor. Devido a sequência de jogos, as mudanças serão realizadas e o time terá variações para que fisicamente todos reúnam condições de jogo.

Destaque no Sport no primeiro semestre de 2023 atuando como ala pela esquerda, Luciano Juba terminou o ano sendo lateral-esquerdo no Bahia. Ceni ressalta que Juba não se adaptou a essa função no Esquadrão e que irá, nesse primeiro momento, colocá-lo na lateral-esquerda.

"Nesse início de trabalho, o Juba está trabalhando como lateral-esquerdo. Mesmo porque nós temos a saída do Camilo Cándido, onde o grupo optou pela não compra dele, e ele foi para o México, nós tivemos um empréstimo do Matheus Bahia para o Ceará, nós temos o Ryan, que é um garoto e está tendo oportunidade também, amanhã vai treinar, vai fazer parte do treinamento nessa função, e o Juba. Nós temos uma possível contratação de um jogador para o meio da temporada. Nada impede que ele continue a lateral-esquerdo", comentou.

Para o setor de ataque, o Bahia conta apenas com Everaldo como atacante de referência. Rogério Ceni afirma que o clube está atento as possibilidades e que, caso utilize um esquema de jogo com um centroavante, se faz necessária a contratação de outro jogador para a posição. Ainda não há um alvo definido.

"Nós temos só um nove. Se nós realmente jogarmos com um nove, a gente precisa de um outro jogador para ajudar nessa função. Estamos procurando com calma e esperamos encontrar. Não tem em nenhum momento alguém em vista fixo, aquele cara será, ou tá em negociação, nós estamos olhando o mercado pra ver se a gente consegue achar a peça correta, seja ela mais jovem, seja ela um cara pronto, para o futuro", concluiu.