Rogério Ceni realiza penúltimo treino com foco no setor tático | A TARDE

O Bahia realizou, na manhã desta quarta-feira, 22, o seu penúltimo treino visando o confronto diante do Corinthians, que está programado para sexta-feira,24. O técnico Rogério Ceni focou nas atividades táticas com elenco dividido em quatro grupos.

Os últimos ajustes do Esquadrão em solo baiano, que viajará ainda nesta quarta, iniciou com atividade na sala de musculação.

Na sequência, já no campo 2, a comissão técnica dividiu os jogadores em quatro grupos. A intenção da atividade foi para que os mesmos se enfrentassem em um espaço pré-determinado, com regras e a utilização de seis traves pequenas.

A continuação foi marcada por exercícios de ataque contra defesa em uma metade do gramado, enquanto do outro, foi aprimorado detalhes da construção desde o campo defensivo.

Para finalizar, os prováveis titulares trabalharam as bolas paradas, sejam defensivos ou ofensivos. No mesmo momento, o restante do elenco seguiu com exercícios técnicos e cobranças de faltas frontais.

O zagueiro Raul Gustavo, que segue em processo de recuperação, ficou ao comando do fisioterapeuta Thiago Teixeira, realizando atividades físicas e técnicas.

Além do defensor, o atacante Everaldo e o zagueiro David Duarte não estarão à disposição do técnico Rogério Ceni. No ataque, Rafael Ratão deve começar o duelo como titular. No setor defensivo, Kanu e Victor Hugo devem ser mantidos entre os 11 iniciais.

Por outro lado, Camilo Cándido volta a defender a lateral-esquerda e com isso, Luciano Juba deve retornar ao banco de reservas.

O Bahia enfrenta o Corinthians na sexta-feira, 24, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A partida acontecerá em São Paulo, na Neo Química Arena, a partir das 21h (horário de Brasília). Enquanto o Esquadrão segue na 17ª colocação, com 38 pontos, o Timão é o 11° colocado, com 44 pontos somados.