Roland Garros: Djokovic e Alcaraz prometem grande duelo

Neste domingo começa o Grand Slam de Roland Garros, que vai até o dia 11 de junho em Paris, na França. Pela primeira vez em 19 anos, o torneio não terá a presença de sua grande estrela, Rafael Nadal. Dono de 14 títulos na quadra Philippe-Chatrier, ele deixa o reinado por motivo de lesão. Carlos Alcaraz e Novak Djokovic são os favoritos ao posto segundo apontam especialistas. No feminino, Iga Swiatek pode confirmar o tricampeonato, e Bia Haddad chega como franca atiradora. Os canais sportv transmitem o torneio diariamente.

Para Alcaraz e Djokovic o possível título em 2023 terá significado único, completamente diferente entre ambos. Para o jovem espanhol, seria seu primeiro Roland Garros, um Grand Slam eternizado por seu compatriota e em seu piso favorito. Para Djokovic seria uma espécie de consagração. Se vencer, ele se isolará como maior vencedor de Grand Slams da história entre os homens - atualmente tem 22 títulos, mesmo número de Nadal.

"Djokovic eu tenho certeza que vai chegar bem, é um mestre de jogar 5 sets, sabe fazer a leitura tática, sabe quando acelerar e quando desacelerar o jogo. O Alcaraz a questão não é como ele vai jogar, mas como ele vai chegar. Esse ano já foi marcado por algumas derrotas inesperadas e também alguns problemas físicos. E em Roland Garros, como em todos os Grand Slams, a questão física é muito importante. Ele é um ótimo jogador, já foi número 1 do mundo, mas não tem a experiência que tem o Djokovic. Não dá para cravar, mas eu aposto numa final entre os dois" explicou Narck Rodrigues, comentarista do sportv.

Carlos Alcaraz é um dos favoritos para Roland Garros | Foto: TIZIANA FABI / AFP

Em caso de vitória de Carlos Alcaraz, as comparações entre o jovem espanhol e a lenda Rafael Nadal serão inevitáveis. Um título de Alcaraz seria de fato simbólico, mas não pode ser tratado como uma "passagem de bastão".



"Se vencer, Alcaraz será mais um vencedor, assim como outros que já venceram em Paris. Ele ainda precisa escrever sua própria história. É claro que já é número 1 do mundo, mas precisa criar conexão com Roland Garros. A história de Nadal é imensa em Paris, não pode ser comparada. Mas, teria sim um significado, sai o melhor espanhol da história no saibro para um novo espanhol surgir. E aí vamos ver até onde ele vai chegar" ponderou o especialista

No feminino, Iga Swiatek tem tudo para conquistar o tricampeonato. A polonesa, atual número 1 do mundo, cresce quando está em quadra no saibro francês. Foi em Paris que ela conquistou seu primeiro Grand Slam e viu a carreira decolar.

Iga Swiatek chega no Roland Garros como número 1 do Mundo | Foto: TIZIANA FABI / AFP

" Ela conseguiu dois títulos em circunstâncias bem diferentes. Em 2020, ela não era favorita, chegou atrás da posição 50 da WTA e é até hoje a campeã de Roland Garros que chegou com pior ranking. Dois anos depois, ela vence o torneio na condição de favorita. Ela carrega experiências extremamente diferentes, além de ser concentrada e agressiva. Desse jeito, quase bateu 40 jogos de invencibilidade no ano passado. Eu acho que tudo isso a torna ainda mais 'pesada' para ganhar novamente o torneio " disse Cláudio Uchôa, narrador de tênis no Sportv.



A maior concorrência de Swiatek na briga pelo título deve ser Aryna Sabalenka. Atual número 2 do ranking mundial, a bielorussa já superou a polonesa nesta temporada. Entretanto, tratando-se de um Grand Slam, um torneio longo de suas semanas, é sempre importante contar com as adversidades que podem aparecer durante o campeonato. Nesse sentido, Bia Haddad Maia terá mais uma chance de ampliar seus feitos como melhor tenista brasileira desde a criação do ranking da WTA.

"Se nenhuma lesão atrapalhar a Bia, ela chega como franca atiradora. Ela está entre as 20 melhores do mundo. Ela chega num torneio Grand Slam e a gente sabe que nesses casos quando você consegue chegar na segunda semana a sua confiança aumenta muito. E dependendo do sorteio da chave, de onde ela cair, ela pode pegar um cruzamento bom, com tenistas que encaixam melhor o jogo, e aí ela tem tudo para ir muito longe no torneio" disse Eusebio Resende, narrador do Sportv.