Saiba quanto advogada de Daniel Alves ganhou para defende-lo | A TARDE

Em processo de liberdade provisória desde março, após ser sentenciado por estuprar uma mulher em boate da cidade de Barcelona, o ex-jogador Daniel Alves desembolsou uma grande quantia para a advogada Inés Guardiola defendê-lo no caso. Segundo a revista Forbes, ele pagou até R$ 820 mil.

De acordo com o periódico, o valor do trabalho da doutora variava entre 50 mil e 150 mil euros (equivalentes a R$ 273 mil e R$ 820 mil, na cotação atual), com base nos serviços específicos solicitados e acordados pelo ex-atleta em cada época.

O brasileiro foi condenado pela Justiça espanhola a cumprir a sentença de quatro anos e meio na prisão. Após passar 14 meses atrás das grades, enquanto rolava o processo do julgamento, Alves e a defesa solicitaram a liberdade provisória e pagaram a fiança de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,4 milhões). Ele foi liberado do presídio de Brians 2.

Apesar da condição, o ex-Bahia deve continuar em território espanhol, pois se comprometeu de que não deixaria o país. Além disso, deve cumprir outras medidas restritivas impostas pela Justiça, enquanto os recursos contra a sentença seguem sob análise.