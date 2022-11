Sales espera repetir sucesso do Barcelona na equipe do Jacobinense

Após levar o time do Barcelona para a semifinal do Campeonato Baiano em sua primeira participação na elite, o técnico Paulo Sales vai tentar repetir a façanha com o recém-promovido Jacobinense na temporada 2023.

“A perspectiva é de fazer um bom trabalho. A priori para não cair e posteriormente buscar novos objetivos que é repetir o que fizemos nesta temporada no Barcelona”, disse o técnico Paulo Salles em conversa com o portal A TARDE.

Apesar de pensar em repetir o ocorrido no estadual de 2022, o treinador esbarra na dificuldade em contratar. “Estamos tendo dificuldade por conta do orçamento, que é baixo, mas o presidente está dando toda a estrutura e todas as condições para fazermos um bom trabalho”.

O clube se apresenta no dia 28 de novembro e alguns atletas serão avaliados pela comissão técnica da equipe.

O Jacobinense subiu para a primeira divisão em 2022, ao eliminar o Jequié na semifinal, que era treinado por Paulo Sales, e tem previsão de estreia no estadual no dia 10 de janeiro contra o Itabuna, outra equipe que conseguiu a classificação para a Série A.