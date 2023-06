Salvador sedia a 5ª etapa do Campeonato Baiano de Águas Abertas

Será realizada na praia do Segundo Distrito Naval, neste domingo, 4, a 5ª etapa do Campeonato Baiano de Águas Abertas 2023. A competição, realizada pela Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA), vai reunir quase 600 atletas, divididos entre provas para as categorias mirim (450 metros), petiz (1km), prova rápida (1km), militares (1km) e prova principal (4 km).

A competição prevê uma disputa acirrada entre os líderes do circuito, com a última prova do semestre e também a preparação para as do Campeonato Brasileiro, que também serão seletivas para os Campeonatos Sul-americanos. A Prova, que acontece na prainha da Marinha, conta com o apoio do Comando do 2o Distrito Naval e encerra a programação de águas abertas do semestre.

A prova também é uma das etapas válidas de classificação para a famosa Travessia Itaparica-Salvador, que acontece no fim do ano. Lembrando que para participar, em regra geral, atletas precisam se classificar na sua categoria e o mínimo de etapas requeridas são 5, no circuito de provas principais.

Vale destacar também a forte e participação das categorias mirim e petiz, atletas de 7 a 12 anos, que participam do circuito Allan do Carmo de Águas Abertas, que é a competição do baiano da categoria e que leva o nome do atleta olímpico.