São Francisco empata com Vitória e é tridecacampeão

Não foi tão tranquilo como em outros anos, mas também não chegou a ser complicado. Com um empate em 0 a 0, após ter vencido o jogo de ida, no Barradão, por 4 a 2, o São Francisco bateu o Vitória, neste sábado, 20, no placar agregado e sagrou-se campeão baiano de futebol feminino pela 13ª vez consecutiva.

Mesmo numa final sem gols, o Tricolor de São Francisco do Conde e sua torcida fizeram a festa no estádio Junqueira Ayres.

Após a partida, a diretoria da Federação Bahiana de Futebol premiou Mirian Paixão como melhor goleira da competição, e a artilheira Maria São Pedro, que marcou 13 gols no torneio. Ambas pertencem ao São Francisco.