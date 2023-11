São Paulo anuncia candidatura a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031 | A TARDE

A prefeitura de São Paulo anunciou nesta quinta, 19, que enviará uma carta à PanAm Sports - organização responsável pelos Jogos Pan-Americanos - reiterando a intenção de sediar a edição de 2031 do evento. O documento será entregue pelo secretário municipal de Esportes da capital paulista, Cacá Viana. O dirigente se reunirá com o presidente da entidade internacional, o chileno Neven Ilic, em Santiago, onde serão inaugurados amanhã os Jogos de 2023.

A prefeitura também anunciou que, durante o evento em Santiago, funcionará o Espaço Cidade de São Paulo - Casa Brasil, com atrações que fazem referência à cultura brasileira, como shows de música e dança, dentre outras atividades.

A maior cidade do país se considera preparada para receber o evento pela estrutura e experiência adquiridas quando foi uma das sedes da Copa do Mundo de futebol, em 2014. No comunicado, aliás, a cidade se coloca como uma das possíveis sedes da Copa feminina, em 2027, caso o Brasil seja escolhido como o país que vai receber a competição.

Os Jogos Pan-Americanos, que chegam agora à sua 19ª edição, já tiveram o Brasil como sede por duas vezes. A primeira foi justamente em São Paulo, em 1963 e a segunda no Rio de Janeiro, em 2007.

Por enquanto, ainda não há notícias de outras candidaturas para sediar a edição de 2031. Entre a edição atual e a que São Paulo pleiteia o direito de ser sede, acontecerão os Jogos Pan-Americanos de 2027, em Barranquilla (Colômbia).