Sem Cauly, Bahia faz penúltimo treino antes de enfrentar o Flamengo

Faltando dois dias para o confronto diante do Flamengo, no Rio de Janeiro, o elenco do Bahia se reuniu na Cidade Tricolor, onde, comandados por Rogério Ceni, fizeram ajustes de posicionamento e trabalharam bolas paradas e fundamentos técnicos. O time Tricolor segue sem Cauly, que fez um trabalho à parte do restante do elenco.

O confronto contra o clube carioca, atual 7° colocado com 40 pontos, acontecerá neste sábado, no Maracanã, às 16h.

Na primeira parte do treino, os jogadores foram divididos em dois grupos, parte ficou com Ceni para ajustar a parte tática, enquanto o segundo grupo seguiu o auxiliar Charles Hembert para reforçaram as bolas paradas. Em seguida, os grupos foram invertidos, para todo o elenco realizar as atividades.

Já o auxiliar Leandro Dell, em seguida, ficou encarregando do treino em campo reduzido.

Precisando voltar aos triunfos, o Bahia soma 25 pontos no Campeonato Brasileiro da Série A, sendo o atual 17° colocado, com um ponto a menos do que o Goiás, primeiro time fora do Z4. Desta forma, apesar da urgência dos três pontos, o tricolor ainda sente o desfalque de Cauly, destaque na temporada, sendo o líder em em participações diretas em gols, somando seis ao todo.

Desta forma, o meia segue em fase de transição, após uma lesão no joelho, assim como Léo Cittadini, os atletas participaram apenas do aquecimento e depois fizeram um treino à parte na Cidade Tricolor.

O elenco tricolor retorna para os treinos nesta sexta-feira, quando encerram a preparação para o confronto da 25ª rodada da Série A. Após o último treino, os jogadores embarcam o Rio de Janeiro durante a tarde.