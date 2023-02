Sérgio Araújo pede Itabuna focado para duelo decisivo contra o Bahia

Nesta sexta-feira, 24, o treinador do Itabuna, Sérgio Araújo, falou da preparação do time para última partida da fase de grupos do Baianão. O duelo pode garantir a classificação do Dragão do Sul à semifinal do Campeonato Baiano, caso vença o Bahia.

“A gente está numa preparação para o duelo contra o Bahia, muito forte, muito concentrado. Existe uma preocupação para esse jogo. Sabemos que o time que o Bahia colocar em campo, independente de ser a equipe principal ou a equipe alternativa, vai ser sempre o Bahia, temos que respeitar”, disse Sérgio Araújo ao Portal A TARDE.

O Itabuna, que subiu para a Série A do estadual na última temporada, vem fazendo uma grande campanha na competição de 2023, tendo, inclusive, goleado o Vitória em pleno Barradão, pelo placar de 4 a 1.

Sérgio Araújo ainda destacou que o time tem que entrar 100% focado até o apito final do juiz na partida do próximo domingo, 26.

“Teremos que ter um foco muito grande, a concentração, a mobilização no sentido do time buscar o resultado que vai nos garantir a vaga para a próxima fase. E independente de qualquer coisa vai ser um jogo bastante complicado e temos que pregar a atenção total do início ao fim”, completou o treinador do Itabuna.