Soberano: Palmeiras conquista o 12º Campeonato Brasileiro | A TARDE

Com uma boa vantagem na liderança da Série A do Brasileirão, o Palmeiras fez o famoso jogo de compadre e empatou com o Cruzeiro por 1 a 1, nesta quarta-feira, 06, no Mineirão. O gol que carimbou o 12º título do campeonato brasileiro da história do Verdão foi marcado pela joia Endrick, ainda no primeiro tempo. Nikão, na segunda etapa, balançou as redes a favor dos mineiros, que garantiram vaga para a Copa Sul-Americana da próxima temporada.

Sem chances de rebaixamento, mas de olho em uma vaga nas competições internacionais, o Cruzeiro começou a partida pressionando a equipe paulista, mas não conseguiu ser efetivo para furar a defesa palmeirense e ainda viu o Porco balançar as redes. Após falha de Lucas Silva na entrada da área, Endrick finalizou duas vezes para soltar o grito de gol contra os cruzeirenses.

Na segunda etapa, os donos da casa foram para cima em busca do empate e foram recompensados. Nikão aproveitou a sobra de bola da defesa do Porco e mandou pro fundo do gol para deixar o placar tudo igual. A partir daí, o Palmeiras até tentou pressionar em busca do segundo gol, mas o placar seguiu inalterado e após o apito os jogadores fizeram a festa dentro de campo.