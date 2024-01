Sorteio vai definir a fase de grupos da Copa do Nordeste 2024 | A TARDE

Nesta quinta-feira, 18, as 16 equipes classificadas para a fase de grupos da Copa do Nordeste irão conhecer seus adversários. O sorteio será em Teresina, no Piauí, às 19h30. A Asa Branca, bola oficial da competição, receberá uma homenagem especial.

A homenagem será feita pelo poeta cearense Bráulio Bessa, que vai ressaltar as principais características da bola, além também sobre competição e da região Nordeste. Fabricada em Itabuna, a bola traz em seu desenho o sol, a taça da “Lampions League”, e a frase “Made In Nordeste".

“Temos orgulho de fazer parte de uma competição que reúne os melhores times do Nordeste e que ajuda a fortalecer o futebol local. É uma região que sempre teve grande tradição na revelação de grandes escritores e poetas, como é o caso do Bráulio Bessa. Tenho certeza que o público vai se sentir representado pela poesia dele, que une futebol e cultura”, observa Bruno Martins, Coordenador de marketing da Penalty.

O atual campeão da Copa do Nordeste é o Ceará. Além dele, América-RN, Bahia, CRB, Fortaleza, Itabaiana, Maranhão, Náutico, River-PI, Sport, Treze, Vitória, Juazeirense, ABC, Botafogo-PB e Altos também farão parte do sorteio que será responsável por dividir os participantes em dois grupos de oito times cada.