STJ dá andamento ao processo de sentença de Robinho

Após a Itália pedir que o Brasil reconheça a sentença de prisão do ex-jogador Robinho, a presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Maria Thereza de Assis Moura deu prosseguimento a ação. Com isso, Robinho pode ser convocado pode cumprir a pena em território brasileiro.

Robinho foi condenado pelo crime de estupro contra uma mulher albanesa que ocorreu em uma boate de Milão, na Itália, em 2013. A condenação em 2022 foi de nove anos de prisão por estupro pelo poder judiciário da Itália. Como está no Brasil, que não extradita seus cidadãos, Robinho vive em liberdade.

Na decisão desta quinta-feira (13), a presidente do STJ afirma que os requisitos para que a condenação estrangeira possa ser homologada no Brasil “parecem ter sido atendidas, na medida em que a decisão foi proferida pelo Poder Judiciário da Itália, país em que o crime pelo qual o requerido foi condenado teria sido cometido; a decisão homologada indica que o requerido constituiu advogado nos autos e se defendeu regularmente; e houve o trânsito em julgado da condenação”.

Além disso, a ministra determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) informe o endereço para que Robinho seja citado. Essa fase é chamada de citação e é a primeira do processo. Com isso, o caso passaria para um relator integrante da Corte Especial do STJ.

A Justiça italiana pede para que Robinho cumpra a pena de nove anos no Brasil. Antes foi feito um pedido de extradição para a Itália, o que não é permitido pela constituição brasileira e, logo, foi negado.

"O STJ ainda não se pronunciou, por meio de sua Corte Especial, acerca da possibilidade de homologação de sentença penal condenatória para o fim de transferência da execução da pena para o Brasil, notadamente nos casos que envolvem brasileiro nato, cuja extradição é expressamente vedada pela Constituição brasileira", apontou Maria Thereza de Assis Moura ao site do STJ.

Se Robinho cumprir a pena italiana aqui no Brasil, será uma decisão inédita, já que a Justiça brasileira nunca executou uma pena imposta por outro país.