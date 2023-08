STJ retoma processo que pode fazer Robinho cumprir pena no Brasil

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) retoma nesta quarta-feira, 2, o processo que pode fazer o ex-jogador Robinho, condenado a nove anos de prisão na Itália por estupro, cumprir pena no Brasil. O processo terá apresentação do voto-vista do ministro João Otávio de Noronha a partir das 14h.

Robinho ainda não cumpriu pena e segue a vida normalmente no Brasil, já que cidadãos brasileiros não podem ser extraditados. Com isso, a Justiça italiana pediu que o ex-jogador cumprisse pena no país.

Em fevereiro deste ano, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) concordou em transferir a pena. A defesa entrou com recurso contrário à decisão monocrática do relator, ministro Francisco Falcão e a análise possibilidade de homologação da sentença italiana foi iniciada pela Corte Especial do STJ