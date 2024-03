STJD acolhe pedido e Sport jogará sem torcedores nos estádios | A TARDE

O Sport vai atuar com portões fechados e sem torcida visitante nas competições organizadas pela CBF. José Perdiz, presidente do Superior Tribunal de Justiça Esportiva (STJD) deferiu o pedido nesta sexta-feira, 23. A ação atende a medida cautelar do próprio órgão devido ao atentado sofrido pela delegação do Fortaleza após o jogo na Arena Pernambuco.

“DEFIRO o pedido da Procuradoria para determinar que o Sport Club Recife jogue em todas as competições organizadas pela CBF como Copa do Nordeste e Copa do Brasil (em todas as categorias) com portões fechados, sem torcida quando for mandante e na condição de visitante também ficará sem o direito a ingressos para seus torcedores até que o STJD julgue a denúncia por uma de suas Comissões Disciplinares”, informa uma parte da decisão .

Vale salientar que esta medida não será aplicada no clássico contra o Náutico, marcado para este sábado, 24, no Estádio dos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano. A torcida do Leão da Ilha esgotou a carga de 2.800 ingressos para o setor de visitantes. O departamento jurídico do Sport ainda não se pronunciou sobre a decisão.

Entenda o caso

O ônibus do Fortaleza foi alvo de ataques, na noite da última quarta-feira, 22, após a partida contra o Sport, válida pela Copa do Nordeste, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata-PE. Pedras e bombas foram arremessadas contra o veículo. Seis jogadores ficaram feridos: o zagueiro Titi, os laterais Brítez, Dudu e Escobar, o goleiro João Ricardo, e o volante Lucas Sasha.

João Ricardo e Gonzalo Escobar passaram por suturas, procedimento de recebimento de pontos cirúrgicos. O lateral-esquerdo também irá realizar exames de tomografia na cabeça, mas está bem e consciente. Os demais atletas passarão por cuidados médicos para a retirada de estilhaços de vidro pelo corpo.